Не звірявся з реєстром, – Разумков прокоментував існування партії "Розумна політика"

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про існування партії "Розумна політика", яка співзвучна із заснованим ним міжфракційним об'єднанням у парламенті. Політик переконує, що він ніяк не причетний до цієї політсили.

За словами Разумкова, він не міг створити політсилу під час перебування на посаді голови Верховної Ради, бо нібито просто не мав часу. Про це ексспікер заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Разумков каже, що не перевіряв реєстр

Дмитро Разумков заявив, що процес створення політсили доволі довгий і кропіткий, тому він нібито просто не міг її створити під час перебування на посаді голови Верховної Ради.

Збіг назв однієї з партій з його міжфракційним об'єднанням Разумков пояснив тим, що просто не перевіряв реєстр політсил перед тим, як обрати назву.

Коли я пропонував назву для міжфракційного депутатського об'єднання, я не звірявся з реєстром політичних партій, які існують в Україні, їх понад 300. Дійсно, є така партія, вона повністю збігається (за назвою – 24 канал) – "Розумна політика". Є і "Розумна сила". Якщо подивитися, можна ще знайти деякі інші політичні партії, які матимуть кілька спільних рис,

– заявив Разумков.

Ексспікер заявив, що після відставки з посади голови Верховної Ради він отримав низку пропозицій очолити партії, однак відмовився. Точну кількість таких прохань політик не уточнив, однак додав, що й досі отримує їх.

Також Разумков заявив, що готовий створити власну партію і має для цього людей, на яких "може покластися".

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