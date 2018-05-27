Не "гостеприемние люді": у Львові літня уродженка Донецька посеред дня напала на випускницю

Нещодавно у Львові, як і в усій Україні, 11-класники відзначили свято Останнього дзвоника. Щоправда, після урочистостей з випускниками школи №55 стався резонансний і обурливий випадок.

Як пише користувачка Вікторія Бущева на своїй сторінці у Facebook, діти разом з батьками перед поїздкою на природу вирішили прогулятися містом, аби зробити кілька фотографій.

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"Зробивши фото, випускниці відійшли у затинок, ближче до колишнього кінотеатру "Дзвін": троє із них передивлялися зроблені фото, а четверта дівчинка в цей час розмовляла телефоном своєю бабусею...І саме в цей час власне до цієї дівчинки (припускаю, що саме через те що її обличчя було відкрито, а решта дівчат опустили голови, бо переглядали фото), ні сіло ні впало, підходить підстаркувата жінка та пшикає дитині в обличчя з перцевого балончика", – обурюється жінка.

За її словами, у результаті випускниця втратила свідомість і впала, а коли піднялася, то не могла говорити та упродовж перших хвилин навіть дихати, оскільки є алергіком. Решта дівчат своєю чергою у зв’язку з цим зчинили ґвалт.

"Дівчата швидко передзвонили однокласникам, що були неподалік, покликали батьків (ми разом з класним керівником перебували ще у класі, школа через дорогу, а одна із дівчат викликала "швидку допомогу". А в цей час, ота "прощавай молодість" ніде не поспішаючи, посміхаючись поперло собі в магазин купити ковбаски", – додає вона.

На переконаннчя свідків, після інциденту літня нападниця намагалася втекти: відео

У підсумку львів’янам вдалося затримати літню жінку, але та "сказала, що вона взагалі не в курсі про що йдеться та що зараз її всі тут невідомо, за що ображають".

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Тоді ми викликали поліцейський патруль, який ми чекали біля 10 хвилин, а вона в цей час постійно повторювала, які наші діти є невихованими, що вони її матюкали. Потім вона сказала, що вона застосувала балончик, тому що дівчинка нібито лаялась на неї нецензурними словами. Потім знов відрікалась, що має балончик, і що ми не маємо права їй перешкоджати у пересуванні. Все це говорилося виключно російською мовою, з особливим презирством та насмішками. І що все населення Львівщини є хамами та не виправдали її надій на те, що тут "гостеприемние люді". З чого ми зробили висновок, що ця особа не є місцевою мешканкою, але і на туристку не схожа,

– переконує Вікторія Бущева.

Крім того, юзерка оприлюднила відео з місця інциденту. На кадрах видно, як колишні школярі разом із батьками оточили нападницю та намагалися з’ясувати усі обставини.

"Ми перекрили їй доступ до речей в кульку, бо не знали де вона ховає той балончик, отже могло бути ще невідомо що, а враховуючи її поведінку та настрій, той балончик міг бути використаним у будь-яку мить проти будь-кого, хто тут стояв поруч, зокрема і дітей. Поки ми сперичалися, один із хлопців однокласників побачив, що із шматяної сумки, яка була у неї через плече, виглядає той самий балончик, він вихопив його та показав на камеру, далі цей балончик і відео було надано працівникам поліції", – зазначає вона.

Батькам і піділткам вдалося затримати пенсіонерку: відео

Як констатує жінка, згодом з’ясувалося, що нападниця – громадянка Б. 1943 року народження з міста Донецьк, назвала себе особою, що приїхала з окупованої території, з собою мала посвідчення особи члена спілки "Діти війни".

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Затриману особу, постраждалу дитину та її маму завезли до Галицького райвідділку, де відібрали пояснення. "Мадам" заявила, що використала проти дитини балончик з перцевою сумішшю після того, як дівчинка нібито сказала про неї нецензурною лайкою (при цьому зазначу, що жодного зі свідків події щодо цього не опитували та підтвердження тому ніякого немає). Затриману відпустили і тепер, можливо, на неї чекає суд, де максимальне покарання за такий вчинок – це адмінштраф. А щодо потерпілих, то їм виписали по адміністративному попередженню: мамі за неналежне виховання неповнолітньої дитини, а дівчині нібито за нецензурну лайку,

– резюмувала Віткорія Бущева.