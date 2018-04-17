Не президент і не політики створюють церкви, – Березюк

Лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк переконаний, що держава має лише підтримати рішення про створення в Україні автокефалії Православної церкви.

Про це він сказав в прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Ми маємо будувати свої релігійні інституції і підтримувати їх, – Березюк

Держава має підтримати таке рішення ієрархів церков на території України, зокрема, парламент прийняв таку постанову ще в 2016-му році, Президент робить таке прохання і парламент, я переконаний, підтримає це звернення Президента. Не президент і не політики створюють церкви,

– переконаний Олег Березюк.

На його переконання, голосів у парламенті на підтримку такого рішення однозначно має вистачити, бо "це ознака підтримки української гідності".

"Адже йдеться про незалежну інституцію релігійної організації – церкви. Іноді дивно, що ми взагалі про це говоримо", – сказав Березюк, зауваживши, що ніхто не дивується, що існує Польська православна церква чи православна церква у Вірменії.

Нардеп також переконаний, що Україну взагалі не повинна цікавити думка Росії з цього приводу.

Нас з вами взагалі не має цікавити, яка на це буде реакція Москви. Ми маємо будувати свою інституцію Державу і свої інституції релігійні, їх підтримувати, розвивати – заради служіння людині,

– наголосив Олег Березюк.

17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви.