21:51
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Не стало нашого сонечка: мати підстреленого поліцейськими хлопчика підтвердила його смерть

      798 Читать новость на русском
      5-річний хлопчик помер у лікарні
      5-річний хлопчик помер у лікарні / Фото з відкритих джерел

      5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили з вогнепальної зброї п'яні патрульні поліцейські, помер у київській лікарні 3 червня. Про це 24 каналу повідомили в лікарні у Києві, де дитину намагалися врятувати медики. На жаль, марно. Мати хлопчика підтвердила цю страшну інформацію.

      Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

      Читайте також: Патрульним, які застрелили 5-річного хлопчика, перекваліфікують підозру 4 червня

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося.

      Величезна всім подяка за віру, підтримку і допомогу. Не стало нашого сонечка,
      – написала мати хлопчика на своїй сторінці у Facebook.

      Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейськихЇх вже затримали, суд готується обрати запобіжний захід.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      5388
      Теги: Новини України Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Новини Києва Жертви Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      сьогодні , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 409
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 20:03 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 768
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1270
      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      сьогодні , 18:31 Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      1850
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сьогодні , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 2657
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук