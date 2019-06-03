Не стало нашого сонечка: мати підстреленого поліцейськими хлопчика підтвердила його смерть

5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили з вогнепальної зброї п'яні патрульні поліцейські, помер у київській лікарні 3 червня. Про це 24 каналу повідомили в лікарні у Києві, де дитину намагалися врятувати медики. На жаль, марно. Мати хлопчика підтвердила цю страшну інформацію.

Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

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Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося.

Величезна всім подяка за віру, підтримку і допомогу. Не стало нашого сонечка,

– написала мати хлопчика на своїй сторінці у Facebook.