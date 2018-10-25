"Не уявляю себе на сцені без неї": Олег Іваніца покидає "Дизель Шоу" після смерті Поплавської

Актор Олег Іваніца зізнався, що більше не бачить себе в комедійному шоу після трагічної смерті Марини Поплавської. Тому він вирішив покинути "Дизель Шоу".

Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Актор зазначив, що коли відбуваються трагічні події, в голові дзвоном дзвенить питання "чому?" Вого настільки пронизливий, що відсутність відповіді взагалі неприйнятно і тоді її починаєш знаходити в самому собі.

"Тому що не підійшов до неї і не сказав, щоб вона пішла з того місця. Що воно небезпечне. І не слухати, коли вона скаже, що кожен з нас тут сидів, і що тут саме пейзажне вікно, і за Мишком треба доглянути ... просто взяти і забрати її звідти! Що не треба було їхати вночі. Що треба було підняти питання про другого водія. Треба було зробити що завгодно, щоб цього не сталося!", – йдеться в повідомленні актора.

Не бачу себе більше в рамках проекту. Як не намагаюся. Мариночка бачила сенс свого життя в тому, щоб радувати глядачів. І це дійсно прекрасний сенс. І Шоу має тривати. І глядачі повинні продовжувати радіти. І так і буде. Але я не можу себе уявити на сцені Дизель Шоу без неї. Не хочу,

– написав Іваніца.

Пізніше він опублікував відео, в якому розповів, що його повідомлення про вихід з "Дизень Шоу" буде збурило публіку. Він подякував за турботу і сказав: "Марина Поплавська підтримала б це моє рішення, оскільки завжди всім бажала найкращого".

Якби Мариночка знала, що мені буде комфорніше поза проектом, вона б сказала "Йди з Богом" і будь щасливим,

– відповів Іваніца.

І наголосив на тому, що комедійне шоу буде все одно продовжуватися.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТПзагинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та булигоспіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.