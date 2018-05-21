21:26
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Не заплатив за автомобіль: в Іспанії затримали хакера з України, який пограбував 40 банків світу

586 Читать новость на русском
Хакера з України, який пограбував 40 банків світу, затримали за те, що він не заплатив за авто
Хакера з України, який пограбував 40 банків світу, затримали за те, що він не заплатив за авто / Фото з відкритих мереж

В іспанському Аліканте у березні поліція затримала кіберзлочинця з України Дениса К., якого розшукували 40 країн світу у зв'язку із крадіжками більше мільярда доларів з різних банків, що були здійснені його хакерським угрупуванням. Однак лише тепер у поліції розповіли деталі затримання.

Про це повідомляє El Mundo.

Читайте також: Суд арештував українського хакера, якого розшукували 30 країн

Однак причиною його затримання були не кіберзлочини, а те, що хакер не заплатив за своє дороге авто. Спочатку поліція не знала, ким насправді є Денис К. 

Правоохоронці думали, що мають справу не з генієм кіберзлочинності, а зі звичайним боржником. І лише зіставивши дані, вони усвідомили, що перед ними людина, яка перебуває у розшуку за дистанційне спустошення банкоматів та банківських рахунків,
– пояснює видання.

Як зазначається, за кілька місяців до арешту він купив розкішний автомобіль, оцінений у 70 тисяч євро, за який так і не заплатив. Продавець занепокоївся і на початку березня заявив у поліцію.

34-річний українець знімав скромну квартиру в Аліканте, не привертаючи до себе уваги, щоправда, мав дві розкішних автівки, йдеться у статті. Під час затримання хакер не чинив опір.

Іспанська газета зауважує, що Денис К. стояв за шкідливими програмами Carbanak і Cobalt, за допомогою яких, починаючи із 2013 року, він пограбував сотні банків. Найбільше було викрадено із РФ.

Читайте також: Хакер, відповідальний за злам пошти Гілларі Клінтон, був офіцером російської розвідки, – ЗМІ

Теги: Новини України Поліція хакери Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук