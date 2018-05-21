Не заплатив за автомобіль: в Іспанії затримали хакера з України, який пограбував 40 банків світу

В іспанському Аліканте у березні поліція затримала кіберзлочинця з України Дениса К., якого розшукували 40 країн світу у зв'язку із крадіжками більше мільярда доларів з різних банків, що були здійснені його хакерським угрупуванням. Однак лише тепер у поліції розповіли деталі затримання.

Про це повідомляє El Mundo.

Читайте також: Суд арештував українського хакера, якого розшукували 30 країн

Однак причиною його затримання були не кіберзлочини, а те, що хакер не заплатив за своє дороге авто. Спочатку поліція не знала, ким насправді є Денис К.

Правоохоронці думали, що мають справу не з генієм кіберзлочинності, а зі звичайним боржником. І лише зіставивши дані, вони усвідомили, що перед ними людина, яка перебуває у розшуку за дистанційне спустошення банкоматів та банківських рахунків,

– пояснює видання.

Як зазначається, за кілька місяців до арешту він купив розкішний автомобіль, оцінений у 70 тисяч євро, за який так і не заплатив. Продавець занепокоївся і на початку березня заявив у поліцію.

34-річний українець знімав скромну квартиру в Аліканте, не привертаючи до себе уваги, щоправда, мав дві розкішних автівки, йдеться у статті. Під час затримання хакер не чинив опір.

Іспанська газета зауважує, що Денис К. стояв за шкідливими програмами Carbanak і Cobalt, за допомогою яких, починаючи із 2013 року, він пограбував сотні банків. Найбільше було викрадено із РФ.

Читайте також: Хакер, відповідальний за злам пошти Гілларі Клінтон, був офіцером російської розвідки, – ЗМІ