З неба і під колеса: у Німеччині літак зіткнувся з вантажівкою – вражаюче відео

У Німеччині невеликому літаку довелось здійснити аварійну посадку на мосту. Після цього на повітряне судно наїхала вантажівка. Без травмованих не обійшлось.

72-річний пілот літака прямував із Франції до Нижньої Саксонії. Проте через значні проблеми з двигуном він був змушений здійснити екстрену посадку на автомагістралі A62 у Рейнланд-Пфальці.

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Одразу після приземлення на літак наїхала фура

Сідати довелось прямо на міст, по якому в цей час їхали автомобілі. Одразу після приземлення на літак наїхала фура. Після удару його протягнуло ще кілька метрів.

Пілот отримав травми, його доправили до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Відчули на собі наслідки аварії інші водії, адже рух на цій ділянці перекрили одразу на 6 годин.

Дивіться відео з місця незвичайного зіткнення:

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