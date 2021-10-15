Небачена "щедрість": Росія хоче автоматично видавати громадянство дітям змішаних шлюбів

Незалежно від місця народження, дітям, які з'явились у змішаних шлюбах, автоматично даватимуть російське громадянство. Таку ініціативу пояснюють нормами Конституції.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників. Водночас немає жодної різниці, де саме живе така сім'я.

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"Наступний крок, який ми дуже хочемо реалізувати, стосується громадянства дітей у змішаних шлюбах. Ми переконані, що де б змішана сім'я не жила, де б не народилася дитина в змішаному шлюбі – на території Росії або на території зарубіжної держави, вона зобов'язана відповідно до Конституції автоматично отримувати громадянство", – сказав Лавров.

За його словами, відповідну ініціативу хочуть реалізувати російські законодавці в рамках ініціатив щодо підтримки співвітчизників.

Російські паспорти на Донбасі: що відомо

За інформацією засновника Східної правозахисної групи Павла Лисянського, з 2019 року на Донбасі видання російських документів зросло на 700%. У 2020 році роздали 409 тисяч, а станом на липень 2021 року – 705 тисяч роспаспорті.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія примушувала людей з окупованих Донеччини та Луганщини отримувати російські паспорти, шантажуючи їх втратою роботи.

Водночас Росія почала втілювати проєкт під назвою "Репатріація", який має на меті відновити вплив Росії через збільшення присутності її громадян на території інших країн. Зокрема України та Білорусії.

Також стало відомо, що Кремль поставив завдання – видати до кінця 2021 року на окуповному Донбасі мільйон російських паспортів.