Небачена "щедрість": Росія хоче автоматично видавати громадянство дітям змішаних шлюбів

15 жовтня 2021 , 19:03
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Джерело:

24 канал

Незалежно від місця народження, дітям, які з'явились у змішаних шлюбах, автоматично даватимуть російське громадянство. Таку ініціативу пояснюють нормами Конституції.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на Всесвітньому конгресі російських співвітчизників. Водночас немає жодної різниці, де саме живе така сім'я.

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"Наступний крок, який ми дуже хочемо реалізувати, стосується громадянства дітей у змішаних шлюбах. Ми переконані, що де б змішана сім'я не жила, де б не народилася дитина в змішаному шлюбі – на території Росії або на території зарубіжної держави, вона зобов'язана відповідно до Конституції автоматично отримувати громадянство", – сказав Лавров.

За його словами, відповідну ініціативу хочуть реалізувати російські законодавці в рамках ініціатив щодо підтримки співвітчизників.

Довідка. У Росії 15 жовтня 2021 року стартував перепис населення. Він проходитиме до середини листопада, в деяких регіонах – до кінця грудня. Відомо, що у ньому також можуть брати участь  іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають на території Росії постійно.

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Автор: Олена Данилів