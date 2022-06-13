Небезпечний ворог для Росії, – Зеленський про смерть 6-річного хлопчика в Лисичанську
13 червня 2022 , 22:04Читать новость на русском
Злочини росіян проти українського народу сягнули просто неймовірних масштабів. Ворог готовий цинічно вбивати тисячі мирних українців. На жаль, від вогню росіян гинуть навіть невинні діти.
Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну вбили тисячі мирних українців. Цинічності ворога немає меж – він цілеспрямовано нищить наш гарод та готовий вбивати навіть дітей.
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Шестирічний хлопчик – небезпечний ворог для росіян