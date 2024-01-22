Небезпека через російський МіГ-31К: по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги

По всій Україні вдень 22 січня пролунав сигнал повітряної тривоги. Це сталося через зліт у небо ворожого літака МіГ-31К.

Саме це російське повітряне судно є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає громадян всієї України прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Тривога пролунала по всіх областях України близько 12 години 8 хвилин. Повітряні сили зазначили, що це сталося через зліт ворожого судна.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,

– мовиться у дописі військових.

Повітряні сили також закликали не ігнорувати сигнали тривоги по областях.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Варто зазначити, що російський винищувач МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може обходити українські системи ППО.

Крім того, присутність поруч із МіГ винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язаних з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Крім того, зльоти МіГ-31К виконуються для різних цілей, включаючи передислокацію, навчальні польоти, випробування тощо. Як наслідок, у всіх регіонах нашої країни оголошена повітряна тривога.

До того ж останнім часом літак брав участь у патрулюванні Чорного моря з дозаправленням. Це призвело до суттєвого зростання як частоти, так і тривалості тривог по всій Україні.