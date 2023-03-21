У небі над Одещиною Повітряні сили знищили 2 ракети X-59

Російські окупанти 21 березня атакували Одещину. У небі над областю вдалося збити 2 ворожі ракети X-59.

Про це розповіли в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок ракетного обстрілу є постраждалі.

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У небі над Одещиною знищили 2 ракети X-59

У Повітряних силах розповіли, що над Одещиною знищили 2 керовані авіаційні ракети. Сили та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили їх близько 19:40.

Ракети класу "повітря-поверхня" Х-59 випустили російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря.

Росіяни обстріляли Одесу 4 ракетами. Попередньо – X-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря – відомо про трьох поранених,

– написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Росіяни атакували Одесу

В Одеській районній військовій адміністрації розповіли, що 21 березня російські винищувачі Су-35 запустили ракети з моря. За попередніми даними, атака минула без жертв, проте відомо про постраждалих.

"Є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв. Підрозділи ДСНС пожежу станом на 20:40 локалізували", – мовиться у повідомленні.

За даними місцевих телеграм-каналів, унаслідок ракетного обстрілу постраждав гуртожиток послушників одного з православних монастирів Московського патріархату Одеси. Троє людей зазнали поранень.