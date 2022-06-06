Збройні Сили України у небі над Полтавською областю збили ворожу ракету. Сталось це під час повітряної тривоги, яку оголосили вночі.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зранку 6 червня.

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У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету! Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!

– написав Дмитро Лунін.

Повітряну тривогу на Полтавщині було оголошено о 2 ночі.

Ворог не вперше атакує Полтавщину

До слова, російська армія обстріляла Полтавську область 12 травня – атака стала чи не найбільшою для регіону за час повномасштабної війни. Аж 12 російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука. 25 квітня росіяни поцілили у Кременчуцький нафтопереробний завод, також повністю зруйнували місцеву ТЕЦ. Перший обстріл на Полтавщині стався 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У Миргороді поцілили по аеродрому. Миргород обстрілювали й пізніше, а також Кременчук, Полтаву.

Росія продовжує ракетами обстрілювати українські міста

Вчора, 5 червня, росіяни обстрілювали українські міста. Зокрема, уперше за майже півтора місяця вибухи прогриміли в столиці України. Ворог завдав ракетних ударів по об'єктах у Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо, що росіяни поцілили у військовий об'єкт. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Сили протиповітряної оборони вчора також збили ворожу ракету над Київською областю.

Загальна кількість ракет, які випустила Росія по Україні – понад 2 500 снарядів. У переважній більшості росіяни гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, будинках, школах та навіть пологових.

Зауважимо, що загроза ракетного обстрілу залишається по всій Україні. Кремль таким чином намагається тиснути на Захід та залякувати українців.

Так, 5 червня відразу після ракетних обстрілів столиці Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо партнери й надалі постачатимуть нам зброю.

Однак такі заяви є нічим іншим як маніпуляціями та "підняттям ставок". Путін торгується, аби Захід послабив санкції.

Більше про ракетні обстріли по Києву: дивіться відео