У небі над Росією фіксують борти Ту-95, – Повітряні Сили

Росія вночі 26 жовтня здійняла у небо свої борти Ту-95. Ці літаки є носіями ракет Х-101 і Х-555.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Через це є потенційна загроза ракетного обстрілу, у разі можливого входження літаків у зону пусків.

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Що відомо про активність Ту-95 у небі над Росією

Про активність ворожої стратегічної авіації Повітряні сили повідомили о 01:46. Наші захисники зафіксували 2 ворожі літаки цього типу.

В повітряному просторі Росії 2 борти Ту-95. Прямують в район Каспію,

– написали військові.

У Повітряних силах закликали громадян слідкувати за їхніми повідомленнями та у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.