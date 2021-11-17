Небіжчику призначили виправні роботи: у Вінниці суд викрили на незаконних рішеннях

Міський суд Вінниці викрили на ухваленні незаконних рішень. Судді фальсифікували документи, щоб підвищити показники своєї роботи.

За інформацією прокуратури Вінниччини, працівники місцевої виконавчої служби склали протокол щодо чоловіка, який не сплачував аліменти. Проблема полягала в тому, що "порушник" уже помер.

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Покарання для покійника

Оформлений протокол на небіжчика скерували до суду. Вінницький міський суд опрацював матеріали та вирішив притягнути фігуранта до адміністративної відповідальності.

За несплату аліментів померлому чоловіку призначили покарання – 120 годин суспільно корисних робіт.

Неправомірне рішення суду оскаржила прокуратура. Вінницький апеляційний суд відповідну постанову скасував та закрив провадження.

Не перша фальсифікація

В Україні майже 700 тисяч дітей проживають в неповних сім'ях. За законом батько чи мати, які їх покинули мусять виплачувати аліменти . Розмір виплат залежить від встановленого прожиткового мінімуму. Із 1 грудня 2021 року він зросте до 2 393 гривень, тож на кожну дитину до 6 років потрібно буде виплачувати мінімум 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – 1 309 гривень.

У прокуратурі зазначили, що впродовж 2021 року вже не вперше виявляють подібні порушення з боку органів виконавчої служби. Раніше вони склали протокол за несплату аліментів на неосудну людину, яка перебувала на лікуванні у психіатричному закладі.

Попереднього разу Вінницький міський суд також виніс вирок та призначив адміністративну відповідальність. Однак і тоді рішення вдалося скасувати й закрити провадження у справі.

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