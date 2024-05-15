У Татарстані збили безпілотник, над двома містами Росії закрили небо
У Росії над Казанню та містом Нижньокамськ Республіки Татарстан закрили небо через загрозу повітряної атаки сьогодні, 15 травня.
У мережі стверджують, що нібито працювала протиповітряна оборона. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють і не приймають повітряних суден.
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Загроза повітряної атаки
У столиці російської республіки Татарстан нібито була загроза повітряної атаки.
Зазначають, що наразі затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. РосЗМІ з посиланням на "Росавіацію" писали, що обмеження ввели нібито для безпеки польотів.
Пізніше у мережі заявили, що у Татарстані працювала ППО. Росіяни стверджують, що нібито над селом Верхній Услон збили безпілотник.
Росіяни кажуть про збитий дрон над Татарстаном / Фото російські тг-канали
Пропагандистська агенція РИА-Новости повідомляє, що в Татарстані всі служби перебувають у підвищеній готовності. Було відпрацьовано схему на випадок будь-яких загроз.
В Росії кажуть про збитий безпілотник: відео
Вибухи в Росії: актуально
- У Ростовській області цієї ночі, 15 травня, лунали вибухи. ЗМІ писали, що вибухи були біля паливної бази.
- Губернатор області заявив, що нібито 2 дрони атакували паливну базу у Пролетарському район. За його словами, було 2 вибухи, але без пожежі, оскільки, мовляв, палива на базі не було.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що атака на паливну базу в Ростовській області українських розвідників – робота ГУР МО.
- Крім того, неспокійно було і в Бєлгородській області – росіяни заявили про повітряну атаку. Згодом у міноборони Росії прозвітували про нібито збитті ракети, водночас у селах є прильоти.