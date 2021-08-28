Недоречна заява, – Кулеба обурений словами президентки Естонії про "20 років для вступу в ЄС"

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд прокоментувала українським журналістам перспективи вступу України до Європейського Союзу. Вона зазначила, що тут треба розглядати не тільки готовність України, а й готовність ЄС.

Однак і сказала фразу, яка стала в українському суспільстві резонансною. Мовляв, нашій країні треба ще 20 років працювати, аби дійсно мати шанси увійти до складу Євросоюзу.

Думка до теми Тут питання, чи готова Європа, – політичний експерт про членство України в ЄС

"Те ж саме говорили й естонцям"

З цього приводу висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня в ефірі одного з українських телеканалів.

Заяву Кальюлайд він назвав недоречною.

І нагадав, що "трохи більше за 20 років тому західні країни таким же менторським тоном казали литовцям, латвійцям та естонцям: вам треба 20 – 30 років, щоб до ЄС і НАТО дозріти".

Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президентки Естонії. Я з нею розмовляв до цього, і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин,

– заявив Кулеба.

І додав, що Україна вже переказала обурення цими словами до естонського МЗС:

"Ми розчаровані такими заявами та вважаємо їх недоречними".

"Такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів".

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