Недоречна заява, – Кулеба обурений словами президентки Естонії про "20 років для вступу в ЄС"
Джерело:24 канал
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд прокоментувала українським журналістам перспективи вступу України до Європейського Союзу. Вона зазначила, що тут треба розглядати не тільки готовність України, а й готовність ЄС.
Однак і сказала фразу, яка стала в українському суспільстві резонансною. Мовляв, нашій країні треба ще 20 років працювати, аби дійсно мати шанси увійти до складу Євросоюзу.
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"Те ж саме говорили й естонцям"
З цього приводу висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27 серпня в ефірі одного з українських телеканалів.
- Заяву Кальюлайд він назвав недоречною.
- І нагадав, що "трохи більше за 20 років тому західні країни таким же менторським тоном казали литовцям, латвійцям та естонцям: вам треба 20 – 30 років, щоб до ЄС і НАТО дозріти".
Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президентки Естонії. Я з нею розмовляв до цього, і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин,
– заявив Кулеба.
І додав, що Україна вже переказала обурення цими словами до естонського МЗС:
- "Ми розчаровані такими заявами та вважаємо їх недоречними".
- "Такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів".
Зверніть увагу й на таке:
- У переддень, 26 серпня, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що слова президентки Естонії – це скоріше сигнал про неготовність ЄС, аніж дійсно про неготовність України.
- До слова, у тому ж інтерв'ю, яке з'явилося 25 серпня, Керсті Кальюлайд зробила ще кілька різких заяв. Наприклад, що не варто естонцям інвестувати в Україну – бо можна все втратити.