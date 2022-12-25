Австрійський гірськолижний курорт накрила лавина: рятувальники шукають людей під снігом

25 грудня, близько 15:00 в районі Тріткопфа зійшла лавина. Близько десяти лижників опинились під заметами снігу.

За інформацією місцевої поліції, станом на 18:30 точна кількість похованих під лавиною досі невідома. До пошуків людей залучили 200 рятувальників та спеціальну техніку.

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Що відомо про постраждалих

Після інциденту до місця сходження лавини вилетіли вісім вертольотів. Наразі відомо, що рятувальники знайшли одного лижника.

Як відомо, він травмувався, медики надали йому відповідну допомогу.

Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту,

– заявили в муніципалітеті Леха.

Крім того, рятувальники попросили прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати в темряві. Варто додати, що протягом тижня експерти попереджали про небезпечну ситуацію в горах Австрії.

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