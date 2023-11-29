Молилися не у той бік: як погода "вирішує" проблему росіян з розміщенням кораблів

В акваторії Керчинської протоки шторм зіштовхнув три російські судна, про що повідомили так звані ЗМІ окупантів. Таким чином погода "допомагає" ворогам вирішити проблеми з розміщенням Чорноморського флоту.

Так 24 Каналу прокоментував ситуацію військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що подібні шторми були років 150 тому.

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"Погода допомагає і закони фізики. Такі шторми були років 150 тому. Якщо не помиляюся, у 1854 році. Тоді була затоплена ескадра, яка підходила до Криму. Понад 30 бойових кораблів затонуло", – зазначив Світан.

Проблеми росіян у морі

Три російські кораблі зіштовхнулися у Чорному морі. Мовиться про "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5". Певний час вони були заблоковані у такому положенні протягом 20 хвилин.

Це природа починає підтоплювати росіян. Молилися не у той бік, коли просили вирішити питання з Чорноморським флотом. Не увесь флот розміщується у Новоросійській бухті. Погода прийняла рішення вирішити цю проблему для росіян назавжди – затопити російський флот, а залишок влізе в бухту,

– іронічно відзначив військовий експерт.

Але разом з цим негода допомагає нашим Силам оборони, зокрема спецслужбам. За словами Романа Світана, шторми розривають бонові загородження, які росіяни намагаються організувати біля Кримського мосту. Крім цього вони мають проблеми з ППО.

"Серйозний вітер не дає можливості працювати з локаторами великих охоплень. Тобто вони залишилися без захисту з повітря. Тому росіяни підтягнули велику кількість систем РЕБ, намагаючись відвести наші ракети. Але не розуміють методи його роботи. Наші ракети діють за певними схемами і РЕБ на них не діє", – зазначив він.

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