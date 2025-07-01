У Карпатах вирує негода: туристам радять утриматися від походів

У горах Буковини тривають несприятливі погодні умови. Прикордонні райони Чернівецької області потерпають від сильних злив.

Внаслідок цього розмито гірські дороги, пересування поза ними є небезпечним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Які наслідки негоди в Карпатах?

У ДПСУ зазначають, що прикордонники несуть службу в екстремальних умовах. Для заміни нарядів навіть довелося залучити представників ДСНС.

За даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18 та 19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 метра. У горах зростає ризик селевих потоків. У зв'язку з тим, що дощі не припиняються, мандрівникам радять утриматися від походів.

Наслідки негоди в Карпатах: відео ДПСУ

Додамо, що, за прогнозами синоптиків, 18 липня негода накриє майже всю територію України, окрім Донецької та Луганської областей.

Сильні дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Через негоду там оголошений другий (помаранчевий) рівень небезпечності.