На Львівщині 15 липня знову оголосили штормове попередження
У Львівській області негода вируватиме й 15 липня. Синоптики попередили, що в регіоні будуть грози, місцями шквали, град та значні дощі.
Після негоди 14 липня у Львові спалахнула підстанція, було коротке замикання проводів і не тільки. Через наслідки негоди навіть почав працювати оперативний штаб.
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Якою буде погода у Львові та області
Синоптики попередили, що у регіоні буде 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.
У Львівській області впродовж дня (15 липня – 24 Канал) збережуться грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду, град, значні дощі,
– розповіли синоптики.
Вони уточнили, що у Львові впродовж дня 15 липня також будуть грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду, град та значні дощі.
До речі, ввечері 14 липня у Львові вирувала негода. Зокрема, був сильний буревій з грозою та дощем. Мер Андрій Садовий закликав людей бути вдома.
Після негоди вранці 15 липня у Львівській області без світла перебували 44 лінії електропередач, а також 82 населених пункти повністю і 123 – частково.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей, які побачили обірвані лінії електропередач, не наближатись ближче, ніж за 8 метрів. У Львівобленерго у таких випадках закликали телефонувати за номерами:
- 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно);
- (067) 333-15-68;
- (050) 460-15-68;
- (093) 170-15-68;
- (032) 290-75-68.