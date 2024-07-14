Блискавки, грім і темрява: Львовом ввечері пронісся потужний буревій

У Львові ввечері 14 липня суттєво погіршилася погода. Містом пронісся сильний буревій.

Про небезпеку від негоди попередив міський голова Андрій Садовий. Окрім того, журналісти 24 Каналу зібрали фото зі сильною зливою і громом, які прийшли у Львів.

До теми Де прогнозують дощі та грози: чи чекати сильних злив

На Львів насувався буревій

Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі написав, що на Львів насувається страшна негода у вигляді буревію. Мер закликав громадян залишатися у будинках до закінчення негоди.

У Львові ввечері була негода / Відео 24 Каналу

Близько 21:32 кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що у місті вже почалася злива. Також журналісти зазначали про блискавку і сильний вітер, який зносить речі з балконів.

На Львів насувається буревій / Фото 24 Каналу

Окрім того, у місті вже чують звуки грому, які лунають у всіх районах. Після початку негоди у Львові також суттєво потемнішало та стала "стіна" з дощових хмар.

У Львові гримить і дощить / Відео 24 Каналу

Водночас після того, як пішов дощ у місті трохи посвіжішало повітря. Після спекотного дня, такий дощ саме те, що треба, щоб стало трохи легше дихати та перебувати вдома.

Над Львовом стояла "стіна" з дощових хмар / Відео 24 Каналу

У мережі також опублікували яскраві фото з наслідками негоди. Деяким користувачам навіть вдалося захопити блискавку, одразу, як вона блимнула.

Негода у Львові / Фото "Варти 1"

Однак не обійшлося без інцидентів. В одному з районів Львова під час грози та зникнення світла загорілися дроти.

У Львові під час негоди загорілися дроти / Відео 24 Каналу

Варто зазначити, що негоду у Львівській області також очікують і 15 липня. Синоптики прогнозують спеку і місцями короткочасні дощі в області.

У Львові гримить / Відео 24 Каналу

Львів накриває сильна злива, також видно блискавки / Відео 24 Каналу

До слова, про негоду ввечері 14 липня також попереджали і жителів Київської області. Там навіть оголосили штормове попередження.