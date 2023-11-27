В Одесі негода завалила 100-метрову трубу: моторошні фото біди, яку спричинила стихія

В Одесі 26 листопада через негоду на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів. Станом на понеділок у котельні продовжують розбирати завали.

Про те, що на місці, де впала труба, продовжують розбирати завали, розповіла директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова. За її словами, про терміни відновлення роботи котельні поки казати рано.

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Труба була пошкоджена внаслідок сильного вітру

Як каже Ганна Позднякова, наразі фахівці обстежують обладнання, яке можна відновити.

"Працюють на місці рятувальники, розбирають завали, працюють наші спеціалісти, які встановлюють причину, обстежують обладнання, те, що сьогодні можна відновити. Про строки казати рано. Поки не будуть розібрані завали, не зможу надати інформацію. Зараз ситуація така, що працюємо над розбором завалу та проводимо експертне обстеження. Можливо, до кінця дня буде вже більше інформації", – розповіла Ганна Позднякова.

Також в Одеській районній військовій адміністрації показали наслідки від падіння труби у Пересипському районі міста. Там розповіли, що труба була пошкоджена внаслідок сильного вітру.

Пошкоджена котельня в Одесі / Фото Суспільне та Одеська РВА

Жителі будинку навпроти котельні розповіли, що при падінні труби відчули струс.

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