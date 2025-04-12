Сильні вітри у Пекіні: людям з вагою до 50 кілограмів радять не виходити з дому

У столиці Китаю Пекіні спостерігають руйнівні пориви вітру. Ймовірно, вони є найсильнішими за останні 70 років.

У зв'язку з цим вперше за десятиліття в місті оголосили помаранчевий рівень тривоги, який є другим за величиною в чотирирівневій системі попереджень про негоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times, BBC та Bloomberg.

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Яка погода буде в Пекіні найближчими днями

Через сильні пориви вітру в Пекіні містян закликають не покидати свої домівки. Державні ЗМІ застерігають, що людей, які важать менше ніж 50 кілограмів, може "легко здути". За прогнозами синоптиків, на вихідних 12 і 13 квітня у декількох містах Китаю будуть вітри зі швидкістю до 150 кілометрів за годину, які рухаються з напрямку Монголії.

Окрім цього, в Пекіні очікується різке падіння температури. Там стовпчики термометрів опустяться на 13 градусів протягом 24 годин. Зазначимо, що похолодання збігатиметься в часі з піком негоди, який припаде на суботу.

У деяких районах Внутрішньої Монголії та Цзіліня попереджають про снігопади – зі снігом від 20 до 28 міліметрів. Натомість у південних містах, таких як Шеньчжень, оголосили попередження про грози, шторм і сильний дощ у суботу.

Цей сильний вітер є екстремальним. Він вируватиме тривалий час, охопить значну територію та стане катастрофічним,

– попереджають у Пекінській метеорологічній службі.

Додамо, що в Пекіні на вихідні закрили парки та визначні пам'ятки. Там також перенесли кілька заходів, зокрема перший півмарафон гуманоїдних роботів.

Через сильні вітри скасували майже 700 авіарейсів, що більше ніж третина запланованих. Зазнав змін і графік руху поїздів. Деякі маршрути, що з'єднують північні міста з Пекіном, довелося призупинити.

Місто вже відчуло на собі перші наслідки негоди. У п'ятницю, 11 квітня, через сильний вітер та дощ повалилося понад 400 дерев. Окрім цього, у ніч на суботу на півночі країни прокотилися пилові бурі.

Попри це, жителі Пекіну не втрачають оптимізму та жартують з негоди. Зокрема, дехто жартома каже, що "завжди їв так багато виключно заради цього дня". Тоді як інші називають вітер "розсудливим", оскільки він "працюватиме на вихідних".

До слова, 10 квітня синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища в Україні протягом кількох наступних днів. Тоді очікувалися заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту, мокрий сніг, пориви вітру та ожеледиця.