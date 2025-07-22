Рівне затопило: люди ідуть по коліно у воді, машини стоять

Негода 22 липня накрила Рівне. У місті підтоплено кілька вулиць.

Деталі зібрав 24 Канал.

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Що відомо про негоду в Рівному 22 липня?

Рівняни чули сильний грім, після чого пройшов дощ. На жаль, негода мала наслідки.

Грім і наслідки негоди в Рівному: дивіться відео

Після зливи авто у Рівному починають "пливти",

– пише "Рівне.Онлайн".

Затоплена вулиця в Рівному: дивіться відео

У коментарях люди зауважують, що на цій ділянці дороги "море" уже три десятки років.

На деяких вулицях рух узагалі паралізувало.

Машини по бампер стоять у воді після зливи в Рівному: дивіться відео

Вода по коліно,

– говорить жінка в одному з роликів.

Люди жартують, мовляв, ті, хто хотів на море, можуть скористатися моментом. А місцеві пабліки пишуть, що підтопило й автовокзал.

Рівняни йдуть по коліно у воді через вулицю: дивіться відео

Злива була не тільки в Рівному. Гроза пройшла у Києві, там навіть упав будівельний кран.