Розмита залізниця та затоплені багатоповерхівки: як вирує негода в Росії
27 листопада 2023, 12:05Читать новость на русском
Російське місто-курорт Сочі накрила потужна негода. Найбільше постраждала залізниця.
Російські телеграм-канали також публікують кадри негоди. Потужний шторм завдав шкоди жителям, передає 24 Канал.
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Що відбувається у Сочі
У Сочі хвилі цунамі були настільки потужними та великими, що вони досягли до будинків людей, що проживають поблизу. Окрім цього, розмило залізницю.
У Сочі цунамі через негоду: дивіться відео
Як наслідок, сильні хвилі затопили перший поверх багатоповерхівок. Потужний шторм руйнує навіть об’єкти біля багатоповерхівок. Мешканці повідомляють, що хвилями знесло пісочницю.
Негода зносить все на своєму шляху: дивіться відео
Негода в Росії: що відомо
- Найбільше негода вирує у Сочі. Пориви вітру влаштували деревопад, внаслідок чого постраждала людина. За словами росЗМІ, наразі місцева влада не надала інформації про постраждалих, проте свідки зазначають про падіння металевої конструкції на голову чоловіка.
- Крім цього, через негоду деякі населені пункти у Краснодарському краї залишилися без електроенергії, опалення й гарячої води. Місцева влада заявила, що наразі робота аеропортів не припинятиметься і продовжить рейси.
- Також під Новоросійськом внаслідок виходу моря з берегів змило дівчину хвилею під автомобіль. Її врятували чоловіки, що проходили повз.