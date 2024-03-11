В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме негода

У вівторок, 12 березня, частину областей України накриє сильний вітер. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки.

Де буде негода, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Окрім того, синоптики сказали, в яких областях пройдуть дощі, сніг, передає 24 Канал.

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Штормове попередження

"12 березня у більшості західних областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду", – попередили синоптики.

Йдеться про I рівень небезпечності – жовтий. Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, посилення вітру очікується в Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях. До речі, упродовж всієї доби.

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Метеорологічне попередження на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в наступні три доби