Буде сильна ожеледиця: в Україні оголосили штормове попередження першого рівня

Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов з 8 грудня у більшості областей нашої держави. Там очікується сильна ожеледиця.

Через негоду синоптики оголосили майже по всій території України, крім Заходу та Криму, перший рівень небезпечності. Тому українцям варто підготуватися до справжніх ковзанок на дорогах.

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Синоптики попереджають про ожеледицю

В Укргідрометцентрі зазначили, що 8 грудня на всіх дорогах країни, крім західних областей, очікується ожеледиця.

Зокрема, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях можлива ожеледь. Водночас в Одеській та Миколаївській областях – налипання мокрого снігу.



У більшості областей України оголосили перший рівень небезпечності / Карта Укргідрометцентру

Через примхи погоди синоптики мусили оголосити І або жовтий рівень небезпечності. Зокрема, вони наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

В Україні очікують погіршення погодних умов