Хуртовини, снігопади й сильний вітер: в яких областях погіршиться погода
Джерело:Укргідрометцентр
На вихідних у частині областей України погіршиться погода. Очікуються хуртовини та сильний вітер.
Де очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня), яка буде погода на вихідних, передає 24 Канал.
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Де чекати погіршення погоди
В Укргідрометцентрі зазначили, що 3 лютого в більшості областей України пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Поривчастий вітер у більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру
У неділю, 4 лютого, у зв'язку з хуртовинами та снігопадами, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Значна сніголавинна небезпека / Скриншот з Укргідрометцентру
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Прогноз на найближчі три доби
- Синоптики оприлюднили прогноз погоди на 3 – 5 лютого. Зокрема, зазначили, що йтимуть невеликі та помірні опади у вигляді дощу мокрого снігу.
- Температура вночі 3 лютого від 2 тепла до 3 морозу, 4 – 5 лютого 0 – 5 тепла. Вдень 1 – 7 тепла, у неділю та понеділок на Півдні до +11 градусів.
- У Карпатах сніг і мокрий сніг; температура вночі 3 – 6 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла.