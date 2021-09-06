Нехай їде в "Талібан", – Разумков відреагував на скандальну заяву Арестовича про афганців

6 вересня 2021 , 22:04
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Олексій Арестович раніше заявив, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці. У відповідь Дмитро Разумков порадив йому "поїхати в Талібан".

Відповідну заяву спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив в ефірі одного із телеканалів. Він прокоментував слова речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

Читайте також Краще жувати, ніж говорити, – Разумков про ідею Арестовича щодо України-Русі

Порада Арестовичу від Разумкова

Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там,
– зазначив голова Ради.

Він вважає, що там речник делегації України у ТКГ буде корисним.

Заява Арестовича про афганців: що відомо

  • Раніше Арестович в інтерв'ю Ukrlife.TV сказав, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок Київ.
  • Він наголосив, що країна готова до цього. Зокрема, у першому таборі розмістять 5 тисяч людей.
  • Однак речник української делегації додав, що це не "моджахеди з кинджалами", а люди, які мають освіту та знають мови. Мовляв, часто "вони освічені набагато більше, аніж середньостатистичний українець, та інтегровані у західне суспільство".
Автор: Наталія Пристанська