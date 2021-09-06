Нехай їде в "Талібан", – Разумков відреагував на скандальну заяву Арестовича про афганців
6 вересня 2021 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олексій Арестович раніше заявив, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці. У відповідь Дмитро Разумков порадив йому "поїхати в Талібан".
Відповідну заяву спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив в ефірі одного із телеканалів. Він прокоментував слова речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.
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Порада Арестовичу від Разумкова
Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там,
– зазначив голова Ради.
Він вважає, що там речник делегації України у ТКГ буде корисним.
Заява Арестовича про афганців: що відомо
- Раніше Арестович в інтерв'ю Ukrlife.TV сказав, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок Київ.
- Він наголосив, що країна готова до цього. Зокрема, у першому таборі розмістять 5 тисяч людей.
- Однак речник української делегації додав, що це не "моджахеди з кинджалами", а люди, які мають освіту та знають мови. Мовляв, часто "вони освічені набагато більше, аніж середньостатистичний українець, та інтегровані у західне суспільство".