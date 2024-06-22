Біля Одеси – рекордна спроба перетнути кордон, затримали одразу 47 осіб, – ЗМІ
Джерело:Віталій Глагола
У п'ятницю, 21 червня прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. Вони затримали одразу 47 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Зазначається, що відповідний інцидент трапився о 14:00. Наразі триває розслідування, правоохоронці продовжують пошуки інших осіб, пов'язаних з цим каналом.
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Затримання на кордоні
В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів,
– вказав Глагола.
Зазвичай, за кожного чоловіка, якого потрібно "переправити за кордон", організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів.
На кордоні з Молдовою затримали 47 чоловіків / фото Віталій Глагола
Нагадаємо, що днями на Одещині українські прикордонники затримали вантажівку з 41 чоловіками, які також хотіли втекти за кордон. Транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. Ймовірно, пізніше група мала розділитись або ж організатори вигадали інший спосіб, щоб перевезти ухилянтів до Молдови.