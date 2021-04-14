Доведеться пройти нелегкий час, – Арестович про шлях України до НАТО попри агресію Росії

Росіяни ввважають вступ України до НАТО смертельною загрозою. Кремль за жодних умов не може допустити цього, тож в України у відповідному процесі можуть виникнути труднощі.

Про це в програмі "Що це було?" розповів спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Також разом з Сергієм Лещенком актуальні питання в Україні обговорив російський публіцист Андрій Піонтковський та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.

До теми Створення баз НАТО на території України, – Яковенко сказав, що може зупинити агресію Росії

Про вступ України в НАТО

Олексій Арестович: Це не просто поразка. Росіяни розцінюють це (вступ України в НАТО – 24 канал) як смерть, смертельну загрозу. Вони за жодних умов не можуть допустити вступу України до НАТО.

Це означає, що нам доведеться пройти дуже нелегкий час для того, щоб вступити в Альянс. Ціною за цей шлях може бути повномасштабна або регіональна війна з Росією.

Питання полягає в тому, чи готовий український народ заплатити повномасштабною війною з Росією за вступ в НАТО. Це не популярна тема, багато хто говорить: "Ви виправдовуєте позицію Москви". Але ми повинні бути тверезим, якщо ми брехатимемо, то нічого не побудуємо.

Я думаю, що проміжний статус головного партнера США був би дуже потужним важелем і позицією на шляху до НАТО, але російським режим не змириться з цим.

Андрій Піонтковський: Я 2 роки на всіх українських екранах повторюю, що Україні потрібно домовлятись про відповідний статус. Відповідним статусом володіють такі країни як:

Ізраїль;

Японія;

Австралія.

Україні потрібні союзники не через рік, як займає будь-яка процедура вступу, а сьогодні і завтра. Це реально зробити завтра.

Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео 24 каналу

Про розмову Байдена та Путіна

Андрій Піонтковський: Розвідка доклала Байдену, що Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Він подзвонив вбивці для того, щоб якось запевнити його зробити паузу, запросити на саміт і виграти цим якийсь час, зупинити неминучу війну, але ефект був зовсім іншим.

У Москві це сприйняли як знак слабкості Джозефа Байдена. За останні дні вірогідність масштабної війни стала значно більшою, бо у Кремлі абсолютно повірили у свою безкарність

Російські військові кореспонденти ведуть репортажі з Донбасу. Підготовка й інформаційна, й воєнна до вторгнення досягнула свого піку.

Про зупинення будівництва "Північного потоку-2"

13 квітня президент США Джозеф Байден та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони обговорили ескалацію на Сході України зокрема.

Андерс Аслунд: "Північний потік-2" – дуже актуальне питання. Ні Путін, ні Байден не сказали, що вони його розв'язали.

Мені здається, що його ("Північного потоку-2" – 24 канал) не буде. США це зупинить через те, що з'явилось багато питань у Конгресі США і від республіканців, і від демократів.

Економічно цей проєкт не має ніякого змісту, це лише політичний і корупційний проєкт.

Що відомо про "Північний потік-2"