Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо

Ексголова Слов’янська Неля Штепа заявила, що знову балотуватиметься в мери. Хто вона така і чому Україна виплатила їй 3600 євро – читайте біографію в матеріалі 24 каналу.

Ексголова Слов'янська Неля Штепа відома своєю політичною прихильністю до "Сім’ї" Януковича, а також скандальними вчинками та висловлюваннями. Штепа була членкинею Партії регіонів, а також головою наглядової ради регіонального добродійного фонду "Поспішайте робити добро". У 2019 році була кандидаткою в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя".

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Біографія Нелі Штепи

Неля Штепа народилась 13 вересня 1962 року у місті Слов’янськ, Донецька область, у родині вчителів. У сім'ї була старшою з трьох дітей. Мати, Валентина Орестівна – вчителька математики, а батько, Ігор Миколайович Литвин – вчитель математики та фізики. На початку своєї кар'єри Неля Штепа пішла слідами батьків.

Освіта

У 1969 – зарахована до СШ № 1 Слов'янська. У 1973 перейшла до ЗОШ № 10 Слов'янська. У 1979 вступила до Слов'янського державного педагогічного інституту на факультет підготовки учителів математики та фізики.



Неля Штепа – біографія / Фото: ukrlife.net

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Штепа та кар’єра

З 1984 року Неля Штепа почала викладати математику та фізику у Покровській середній школі імені Носакова Артемівського.

З 1985 по 1987 – обіймала адміністративні посади: завуч з навчальної роботи та директор школи. Членство в КПРС.

У 1987 році працювала завідувачем організаційного відділу в райкомі ВЛКСМ Артемівського району.

З 1989 року Неля Штепа стала другим секретарем Артемівського райкому комсомолу.

У 1990 році працювала начальником відділу збуту на взуттєвій фабриці.

У 1995 – стала директором з комерції цієї фабрики.

У 1999 – 2001 роках працювала директором з комерції на Артемівському машинобудівному заводі.

У 2003 році призначена директором ТОВ "Енергоальянс".

У травні 2006 року працювала на посаді комерційного директора в Державному підприємстві "Науково-дослідний інститут високих напруг".

З лютого по грудень 2007 року була радником віцепрем'єр-міністра в Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Їй присвоєно 7-й ранг державного службовця.

З березня по жовтень 2009 року – працювала директором ТОВ "Доненергомаш".

У жовтні 2009 року стала головою наглядової ради регіонального благодійного фонду "Поспішайте робити добро".

З 31 жовтня 2010 року по 9 липня 2014 року – мер Слов'янська.

Кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах 2019 року, № 74 у списку.

Штепа та довоєнні роки

Неля Штепа відома своїми скандальними висловлюваннями та "нелюбов'ю" до преси. Штепа була обрана мером Слов'янська у 2010-му. Тоді за неї проголосувало 60% місцевих мешканців, що прийшли на вибори.

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Згадаймо найяскравіші моменти:

На одному із засідань Неля Штепа обізвала журналістку під час виступу нецензурним словом. Пізніше, виправдовуючись, вона говорила, що кликала тоді електрика "Саню".

Неля Штепа обізвала журналістку – дивіться відео:

Під час апаратної наради назвала журналістів газет і телебачення – "працівниками древньої професії …". Після цього Національна спілка журналістів України занесла Нелю Штепу до списку "ворогів преси".

Штепа та "нелюбов" до журналістів – відео:

Штепа та війна

У розпал Євромайдану в грудні 2013 року Неля Штепа підтримувала й агітувала за антимайданівців.



Неля Штепа активно агітувала за антимайданівців / Фото: "Обозреватель"

12 квітня 2014 року, коли у місто зайшли бойовики та російські військові, Штепа, не приховуючи, раділа цьому. Вона переконувала всіх жителів міста, присутніх біля захопленого міськвідділу міліції, що це "наші, донецькі хлопці". Обласне управління СБУ відкрило кримінальне провадження проти Нелі Штепи за сепаратизм.



Штепу звинувачують в сепаратизмі / Фото: ria.com.ua

Що відомо про справу Нелі Штепи? СБУ розпочала слідство проти неї у квітні 2014 року, арештували колишню голову Слов'янська у липні цього ж року.



На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".



Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. А 20 вересня 2017 року випустили із СІЗО під домашній арешт. За час розгляду справи Штепи змінили 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна винною себе не вважає.

Неля Штепа виграла суд ЄСПЛ проти України

Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі ексголови Слов’янська, яку звинувачували в сепаратизмі. ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити їй 3600 євро.

Ухвалене ЄСПЛ рішення Україна оскаржити не зможе.



Україна виплатила Штепі 3600 євро / Фото: depo.ua

У суді Неля Штепа скаржилася на:

неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою;

погані умови утримання;

відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання.

Неля Штепа знову йтиме в мери Слов'янська

Про свої наміри балотуватися ексголова Слов’янська повідомила в ефірі місцевого телеканалу. Вона також заявила, що не порушує жодних зобов’язань, які були накладені на неї судом у справі про сепаратизм.

Зі слів самої Нелі Штепи, вона була найкращою головою міської ради міста, та до неї досі звертаються по допомогу жителі Слов'янська.

Нагадаємо, що цю посаду Штепа обіймала у 2010-2014 роках.