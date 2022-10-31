В Україні почалися відключення світла за вказівкою Укренерго
Через масовану атаку росіян на енергосистему України у більшості регіонів проблеми зі струмом. Ввечері, 31 жовтня, українська влада змушена вдаватись до відключень світла, аби стабілізувати ситуацію.
Вранці, 31 жовтня, жителі всіх областей Україну вкотре змогли переконатись у тому, що Росія терористична держава та обстрілює критичну інфраструктуру України. У цьому матеріалі 24 канал зібрав усю інформацію про те, як у Миколаєві, Львові та Одесі енергетики зараз змушені відключати світло через пошкодження окупантами енергосистеми нашої держави.
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Стабілізаційні відключення у Миколаєві
Голова Миколаївської ОВА у своєму телеграм-каналі повідомив, що розпочато стабілізаційні відключення електроенергії. Він наголосив, що енергетики роблять усе потрібне, аби якомога скоріше повернути струм в оселі.
О 16:58 Миколаївобленерго отримано розпорядження про застосування стабілізаційних відключень електричної енергії для споживачів 1 та 2 груп. О 17:13 для споживачів 3 та 4 груп,
– написав Кім.
Ситуація у Львові та області
Очільник Львівщини Максим Козицький також написав про проблеми з електроенергією в регіоні та відключенням світла за вказівкою "Укренерго". Найімовірніше, струму не буде аж до 22:00.
До "Львівобленерго" надійшло розпорядження НЕК "Укренерго" про впровадження графіку аварійних відключень. Відключили електроенергію з 17:00. Споживачі будуть без живлення орієнтовно 3 – 4 години. На повне відновлення електропостачання варто очікувати до 22:00,
– зазначив Козицький.
Напружено, але без напруги на Одещині
З 17:00 за розпорядженням НЕК Укренерго в Одеській області також відключили світло. Про це написали в ДТЕК Одеські електромережі. З графіком віялових відключень можна ознайомитись за посиланням.
Також там зазначили, що ситуацію в енергосистемі напружена тому варто споживати електроенергію помірно. Тобто вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії:
- вранці з 06:00 до 11:00
- ввечері з 17:00 до 23:00
Як користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, Економіка 24 підготувала блок порад про те, як українцям діяти у разі вимкнення світла, води та мобільного зв'язку. Матеріал варто прочитати, оскільки він допоможе не бути дезорієнтованим, коли окупанти наступного разу пошкодять кричну інфраструктуру.
Варте уваги – потрібно готуватись до жорсткіших відключень світла: дивіться відео