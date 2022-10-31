ППО захистила Київ від прильотів, але є перебої зі світлом та 80% місцевих без води

Російські окупанти регулярно обстрілюють столицю України, залишаючи киян без водопостачання та світла. Однак варто зауважити, що ЗСУ вдалось збити велику кількість ворожих повітряних цілей.

Понеділкові обстріли, на жаль, стали уже чимось звичним для українців. Відчули наслідки прильотів по критичній інфраструктурі, зокрема, жителі столиці, які не мають струму та води в оселях.

Читайте також Атака на критичну інфраструктуру Києва, Харкова, Черкащини й Запоріжжя: є проблеми зі світлом

Відновлення водопостачання та електрики

Завдяки Збройним Силам вдалось збити велику кількість ракет та дронів, що летіли в сторону Києва. Якби не робота нашої армії, Україна давно б занурилась у повну темінь та громадяни були б без води та струму.

Проте прильоти ворожих ракет усе-таки сталися сьогодні вранці, 31 жовтня, – окупанти пошкодили енергооб'єкт біля Києва. Мер міста зазначив, що через це велика кількість містян не мають світла та води.

Наразі, через пошкодження енергооб'єкта біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла,

– написав Віталій Кличко.

Проте він наголосив, що фахівці відповідних служб, зокрема "Київводоканалу", працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій та електромереж.

Мер пообіцяв, що уже о 15 – 16 годині водопостачання повернуть жителям лівого берега та частково – правого. Окрім того, електрику вже частково відновили в Деснянському районі столиці.



Що робити, коли нема води / Картинка 24 каналу

Попри те, що водопостачання обіцяють скоро відновити, важливо завжди мати в домівці запас води на випадок екстренної ситуації. Потрібно памятати, що окупанти у будь-який момент можуть вкотре обстріляти України та залишити громадян без світла, води та газу.



Як підготуватись до відключення світла / Картинка 24 каналу

Екстренні графіки відключення світла

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через обстріли українських міст владі доведеться застосовувати екстренні графіки відключення світла. У жовтні Росія пошкодила понад 40% енергоінфраструктури України, тому й не дивно, що ситуація в енергетиці настільки критична.

Звичайні українці можуть допомагати фахівцям стабілізувати ситуацію в енергосистемі, зменшуючи споживання електрики. Особливо важливо економити струм у пікові години – тобто вранці та ввечері.



Як користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявляла, що обстрілами об'єктів інфраструктури російські військові хочуть здійснити "холодокост". Окупанти 7 разів били по одній підстанції біля Києва.

Варте уваги – деталі ворожих ударів по Києву 31 жовтня: дивіться відео