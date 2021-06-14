Немає механізму, щоб перезавантажити КСУ в рамках чинного закону, – Веніславський

Стратегія правосуддя і конституційного судочинства, яку затвердив Володимир Зеленський, спрямована на комплексне перезавантаження Конституційного Суду. Однак наразі немає механізму, щоб зробити це в рамках чинного законодавства.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що наразі чинний склад КСУ не готовий до звільнення тих одіозних суддів, які завдають шкоди нацбезпеці України. Через це перезавантажити суд досить складно, однак влада над цим працює.

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Склад КСУ не готовий до самоочищення

За словами Веніславського, чинне законодавство забезпечило гарантії для суддів КСУ таким чином, що звільнити їх навіть при очевидних підставах без волі суду неможливо.

Водночас чинний склад Конституційного Суду також не готовий до самоочищення.

Зараз перезавантажити КСУ в тих рамках, які нам дозволяє чинна Конституція і закон про Конституційний Суд України механізму немає,

– наголосив він.

Веніславський також зазначив, що для якісного перезавантаження будуть напрацьовані механізми, які повернуть довіру до КСУ. Також вони забезпечать діяльність суду відповідно до цілей та завдань, які від нього очікує суспільство.

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