Немає наочних доказів, що Росія готується завдати ядерний удар по Україні, – директор ЦРУ

Вільям Бернз заявив: наразі немає наочних доказів, що Росія готується завдати ядерний удар по території України.

Директор Центрального розвідувального управління США Бернз пояснив: доказів, що російські війська готуються застосувати ядерну зброю, він наразі не побачив. Відповідні дії можна відстежити розвідувальними засобами. Зокрема, мовиться про супутникові знімки.

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Він (Володимир Путін – 24 канал) перебуває в такому світогляді, що він не може допустити варіант своєї поразки. Я гадаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль все ж таки може принести результат,

– наголосив директор ЦРУ.

За словами Бернза, у Китаї уважно стежать, що відбувається в Україні. Китайське керівництво здивоване опором українців, а також – згуртованістю Заходу, який запроваджує економічні санкції проти Росії. Наразі у Китаї аналізують прорахунки щодо своїх прогнозів.

Чому Зеленський не виключає ризики застосування ядерної зброї

Володимир Зеленський під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT заявив, що немає жодного сенсу довіряти якимось заявам чи обіцянкам Росії. Доки триває війна, необхідно розглядати будь-які атаки з боку загарбників.

Український лідер зауважив, що коли російські ЗМІ час від часу публікують дуже відкриті сигнали щодо застосування ядерної зброї, виникає багато питань та ризиків. Росія вже застосовує в Україні заборонену зброю. Зокрема, фосфорні бомби. Російські окупанти закидали ними Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

За словами Зеленського, якщо Росія застосовує одну заборонену зброю, отже, може застосувати й іншу.

У Держдепі США погрози сприймають серйозно

Вікторія Нуланд – заступниця держсекретаря США з безпекових питань – заявила, що Штати серйозно сприймають погрози Володимира Путіна ядерною зброєю. Відповідні заяви Кремля є надзвичайно безвідповідальною поведінкою.

Нуланд зауважила, що, не дай Боже, аби Путін чи хтось з російської верхівки були реально готові ухвалити таке рішення. Водночас до погроз не можна ставитися легковажно. Нуланд попередила: якщо Москва піде на це, то вже не оговтається від наслідків.

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