Немає підтвердження, що Росія відводить свої війська, – глава МЗС Великої Британії
Джерело:МЗС України
Елізабет Трасс заявила, що нині немає підтверджень відведення Росією військ від кордонів України. За її словами, потрібно, аби країна-агресор "відійшла від краю прірви".
Міністерка закордонних справ зазначила, що Кремль повинен вдатися до дипломатії. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою, який відбувся 17 лютого.
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Росія має замислитися над своїми діями. Попри заяви, зараз немає ознак того, що російські війська відводяться від кордону. Потрібно, аби зараз Росія відійшла від краю прірви,
– сказала Елізабет Трасс.
Глава МЗС наголосила, що Росія повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність України.
До слова, Джо Байден вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну залишається високою. При цьому він попередив, що Москва може вдатися до акції провокативного характеру.Важливо! В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!
Україна готова дати відсіч
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
- Володимир Зеленський 13 лютого зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.
- Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.