Немає підтвердження, що Росія відводить свої війська, – глава МЗС Великої Британії

Елізабет Трасс заявила, що нині немає підтверджень відведення Росією військ від кордонів України. За її словами, потрібно, аби країна-агресор "відійшла від краю прірви".

Міністерка закордонних справ зазначила, що Кремль повинен вдатися до дипломатії. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою, який відбувся 17 лютого.

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Росія має замислитися над своїми діями. Попри заяви, зараз немає ознак того, що російські війська відводяться від кордону. Потрібно, аби зараз Росія відійшла від краю прірви,

– сказала Елізабет Трасс.

Глава МЗС наголосила, що Росія повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

До слова, Джо Байден вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну залишається високою. При цьому він попередив, що Москва може вдатися до акції провокативного характеру.

Україна готова дати відсіч

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Володимир Зеленський 13 лютого зазначив, що ми зупинимо будь-яку ескалацію в бік України.

Головнокомандувач ЗСУ та глава Міністерства оборони запевнили, що повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто.

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В умовах загрози зі сторони Росії Збройні Сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!