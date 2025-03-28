Немає жодних оточень, – Зеленський розповів про операції на території Росії

На Курському напрямку тривають запеклі бої, й українські захисники роблять усе можливе й неможливе, щоб стримати ворога. Втім, наразі на Курщині немає жодного оточення, про які говорять у Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський про операції на території Росії

Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники продовжують вести операцію у Курській області. За його словами, на цій ділянці фронту Сили оборони роблять усе можливе і неможливе.

Там є наша присутність без будь-яких оточень. Присутність на території Курської області. Поки ми там, це стримувальний момент, щоб росіяни не почали вторгнення у Сумську область,

– наголосив президент.

Він додав, що плани Росії піти у наступ на територію Сумської області – не 100% факт, але про це свідчить аналіз даних. Крім того, Зеленський додав, що операція ЗСУ у Курській області дозволяє зменшувати накопичення військ та розосереджувати сили противника.

Зеленський також натякнув, що ЗСУ проводять операцію не лише у Курській області.

"Трохи нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно вже потрапляє в Брянську область, – нам, чесно кажучи, однаково, що у них там з цими областями", – додав президент України.

Крім того, про плани ворога щодо Сумської області свідчать і перехоплення розмов. Зеленський повідомив, що між собою окупанти обговорюють страх і небажання наступати на Сумщину. Ба більше, між собою російські військові обговорюють та чекають, коли вже закінчиться війна.

Зеленський додав, що окрім Сумщини для окупантів також пріоритетні Харків та Запоріжжя.

Раніше Зеленський заявив, що Путін боїться переговорів з Україною, а тому затягує мирний процес.