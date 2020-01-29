Неможливо працювати за старими правилами: Олійник про реформу законів про працю та профспілки

Обов'язкова компенсація при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретну відпустку для обох батьків одночасно – все це новинки Трудового кодексу, які поки існують у вигляді проєкту закону.

В Україні вже назріла необхідність оновлення Закону про працю, а також правил, яким будуть працювати профспілки. Що стосується останніх, то вони стануть дійсно незалежними. Для них уряд обіцяє написати окремий закон. Про це повідомив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає "Сегодня".

Неможливо не реагувати на ці виклики. Неможливо працювати за старими правилами, не реагувати на те, що ключовий засіб виробництва не верстат, а мізки, розум людини. Якщо ми на це не відреагуємо, ми будемо втрачати конкурентоспроможність, і наша економіка не буде рости,

– заявив Дмитро Олійник.

Серед нововведень – до звичного безстрокового трудового договору додаються ще шість: терміновий, короткостроковий, сезонний, з не фіксованим робочим часом, учнівський і для фрілансу. Роботодавці повинні будуть завчасно попередити про звільнення і виплачувати компенсацію – від двох до шести зарплат, залежно від нашого стажу.

Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила, що новий проєкт Закону про працю захистить незахищених.

Цей законопроєкт спрямований на те, щоб вивести тих, хто не захищений зовсім, в зону, де буде захист,

– заявила Третьякова.

Обидва законопроєкти вже на розгляді в парламентському профільному комітеті.

Зараз, за ​​даними Мінекономіки, з 28,5 млн українців працездатного віку легально працює лише 12,8 млн. Як заохотити платити податки фрілансерів або нянь, в уряді поки не придумали. І визнають: один лише закон про працю не виведе трудові відносини з тіні. В цілому це завдання податкової реформи.