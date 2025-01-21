Неналежна оборона Харківщини: полковника Іллю Лапіна взяли під варту

У вівторок, 21 січня, у Печерському райсуді Києва відбулося слухання. На ньому обрали запобіжні заходи для військових, яких підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Спершу суд розглянув питання обрання запобіжного заходу для підозрюваного полковника Іллі Лапіна.

Дивіться також Затримали генералів, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році

Прокурор клопотав, щоб засідання було закритим через державну таємницю в матеріалах. Суддя ухвалила відповідне рішення.

Задовольнили й клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою.

За словами самого Лапіна, нині він працює волонтером. Його захисник Юрій Кривко повідомив, що подаватиме апеляцію.

Мій підзахисний у залі суду намагався довести, що він робив все добре і хороше, щоб врятувати життя людей. Він відвів з певної бойової ділянки людей, вважаючи, що треба врятувати їхні життя. Це було 10 травня 2024 року. Практично це не відступ, а маневр,

– сказав адвокат.

Опісля почалось засідання щодо запобіжного заходу комбату Юрію Галушкіну. Суд ухвалив рішення провести закрите засідання.