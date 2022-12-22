Одна з найкращих промов в історії Конгресу, – Ненсі Пелосі про виступ Зеленського

Президент України поїхав з дипломатичним візитом у Сполучені Штати та виступив у Конгресі. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі згодом прокоментувала виступ глави української держави.

До слова, раніше політикиня Пелосі назвала появу Зеленського у Конгресі "великою честю". Вона додала, що президент України "абсолютний герой".

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Пелосі порівняла Зеленського з Черчиллем та високо оцінила його промову

Журналістка CBS News оприлюднила у мережі відео, на якому Спікерка Палати представників США ділиться враженнями після виступу президента України у Конгресі. Ненсі Пелосі стверджує, що промова Володимира Зеленського є однією з найкращих, які їй доводилося чути у Конгресі.

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Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього Прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.

Президент Зеленський, як і Вінстон Черчилль у свій час, бореться за порятунок Європи від тиранії. Промова була справді історичною, додала спікерка.

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