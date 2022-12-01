Там нереально було перебувати, – військовий спростував поширений міф щодо Азовсталі

Страшилки про Азовсталь як про непереможну фортецю – перебільшення. Фортецею були самі військові – захисники Маріуполя і Азовсталі, а не сама Азовсталь.

Про це 24 каналу розповів доцент, військовослужбовець, сержант полку "Азов" Владислав Дутчак. Він каже, що налякані росіяни вважали "Азовсталь" містом під містом. Вони думали, що всередині приміщення є цілі підземні поверхи, придатні для життя.

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Однак насправді це не відповідало дійсності. Дутчак розповів, що на "Азовсталі" хоча і є приміщення на декілька поверхів вниз, але там нереально перебувати через банальну відсутність кисню. Тобто у підземних сховищах не було, чим дихати.

Вести бойові дії у цих катакомбах не було можливості. Справді наші бійці використовували підземні переходи, щоб приховано переміщатися, але ці підземні переходи руйнувалися під час авіанальотів або ударів артилерії,

– відзначив військовий.

Він також наголосив, що хоча на "Азовсталі" і є чимало бомбосховищ, зведених ще у роки Холодної війни, але вони не були розраховані на прямі влучання артилерії або бомб із літаків.

Бійців "Азовсталі" вибивати ФАБами

Сержант полку "Азов" розповів, що росіяни використовували свою величезну перевагу в літаках, кораблях і ракетах та вибивали захисників Маріуполя із кварталів та укріпрайонів. І врешті зосередилися на Азовсталі.

Потім, щоб вибити захисників із "Азовсталі", ворог випускав чимало авіаційних бомб зі стратегічної авіації, так званих ФАБів.

Потрапляння ФАБа – це гарантовано руйнація будь-якого бомбосховища, яке було на Азовсталі,

– сказав Дутчак.

Також він відзначив, що наші бійці жодним чином не могли дістати авіаційні бомби ФАБ, оскільки переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, що був у наявності в азовців, не добивав до стратегічного бомбардувальника.

Захисники показували дива хоробрості

Дутчак згадав, що у перший місяць оборони атмосфера на Азовсталі була бойова та оптимістична.

Полк Азов – це підрозділ професіоналів своєї справи,

– сказав військовий.

Він також відзначив інші підрозділи, які воювали разом із азовцями, зокрема патрульних поліцейських, морську охорону та національних гвардійців.

На думку сержанта полку "Азов", хоча ці військові і не були навчені вести боротьбу проти регулярної російської армії, але вони показували дива хоробрості і професіоналізму.

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