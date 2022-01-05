В Алмати резиденція президента охоплена вогнем: чути постріли та вибухи

В Алмати на проспекті Назарбаєва чути звуки стрілянини та вибухи. Саме на цій вулиці розташована резиденція президента Казахстану. За інформацією ЗМІ, будівля вже горить.

Звуки пострілів чути на проспектах Аль-Фарабі та Назарбаєва. Резиденція глави держави розташована за адресою Назарбаєва, 205.

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Резиденція вже охоплена вогнем

Кореспонденти, які перебувають на місці подій, повідомляють, що резиденція президента уже охоплена вогнем. Чути гучні постріляли, хто саме розпочав стрілянину – наразі невідомо.

Токаєв звернувся до народу

ЗМІ також інформують, що на проспекті Назарбаєва почали трощити та грабувати магазини.

Тим часом на фоні масштабних протестів президент Касим-Жомарт Токаєв виступив зі звернення до народу. Глава держави наголосив, що залишатиметься в столиці до останнього. Також він пригрозив жорсткими діями у відповідь на безлади.

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