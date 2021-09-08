Після ДТП дівчинка сильно кричала, а згодом і знепритомніла. Трапилось це 7 вересня близько 17 години. У поліції ще не надали офіційної інформації.

Зверніть увагу 14-річний підліток врізався в поліцейських на мопеді: нові деталі ДТП в Одесі

Довго кричала

Дівчинка поверталася додому сама. На пішохідному переході в неї влетів 15-річний мопедист. Він їхав на великій швидкості. Внаслідок ДТП вона впала і сильно вдарилась головою. Дитина довго кричала, але згодом втратила свідомість.

На місце одразу викликали швидку. У дівчинки також перелом ноги й численні травми. Стан дитини зараз – критичний. Також в мережі пишуть, що дівчинку виховувала лише мама.



У Кілії неповнолітній син поліцейської збив 7-річну дівчинку / Фото "Бессарабії INFORM"

Син поліцейської

У ЗМІ кажуть, що винуватець ДТП є сином поліцейської з Кілійського відділення. Хлопчик не намагався сховатися чи втекти. До міста направили правоохоронців з Одеської області.

Також у мережі кажуть, що вздовж вулиці Миру встановлені знаки, які заборонять рух двоколісного транспорту. Окрім цього, не мав кермувати мопедом, адже не досяг 16-річного віку.