Неправильно і небезпечно, – Шольц відреагував на заяви Трампа про "диктатора Зеленського"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про Володимира Зеленського. Політик засудив такі висловлювання американського лідера.

Зокрема, він назвав цю заяву "неправильною та небезпечною". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що заявив Шольц про скандальні заяви Трампа

Німецький канцлер вважає неправильним невизнання легітимності українського президента Володимира Зеленського.

Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності. Те, що належні вибори не можуть бути проведені посеред війни, відповідає вимогам української Конституції та виборчого законодавства,

– переконаний Шольц.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". А також додав, що він "змусив" Сполучені Штати витратити 350 мільярдів доларів на війну.

Також американський лідер заявив, що підтримка українського президента зменшилася до 4%, хоча дані Київського міжнародного інституту соціології, отримані у грудні 2024 року, вказують на 52% довіри. Окрім цього, він звинуватив Зеленського в тому, що президент нібито не знає. куди витратили половину грошей, які дали США.