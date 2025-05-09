Неприпустимо, що Угорщина зловживає статусом, – Сибіга про загострення відносин з Будапештом

Відносини України й Угорщини загострилися. Міністр закордонних справ України висловився про це.

Про це Андрій Сибіга заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказав Сибіга про Угорщину

Угорщина – сусідка України. Наша держава налаштована на добросусідські відносини з усіма, бо це стратегічний інтерес Києва. Саме ці сигнали передавали і передають угорській стороні.

Але неприпустимо, що Угорщина блокує вступ України до ЄС, зловживаючи своїм статусом члена ЄС.

Також міністр навів деталі дипломатичного скандалу 9 травня.

Сьогодні був запрошений у Будапешті наш посол, якому угорська сторона вручила ноту з постановкою питання про залишення Угорщини двох наших дипломатів протягом 48 годин. У відповідь на такі недружні провокативні дії угорської сторони мій заступник викликав посла Угорщини в Києві та вручив йому відповідну ноту з вимогою залишити Україну двом угорським дипломатам протягом 48 годин,

– розповів Сибіга.

Він підкреслив, що кроки України базувалися на інформації від спецслужб – СБУ та СЗР. Очільник Міністерства закордонних справ України нагадав: було викрито мережу воєнної розвідки Угорщини. Агенти проводили антиукраїнську діяльність, тож Сибіга пообіцяв, що Київ не буде ні з ким загравати.

"Будемо діяти жорстко та рішуче", – акцентував глава МЗС.