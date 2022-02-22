Неприйнятне рішення, – Туреччина засудила визнання Росією бойовиків

Весь цивілізований світ засуджує рішення Володимира Путін щодо визнання бойовиків на Донбасі. Відповідну заяву зробили, зокрема, у МЗС Туреччини.

Її оприлюднили у твітері турецького відомства у ніч проти 22 лютого. Анкара розкритикувала зухвалі кроки держави-агресорки.

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Рішення Путіна – неприйнятне

У МЗС Туреччини підкреслили, що рішення російського президента порушує мінські довленості. "Це явне порушення суверенітету та територіальної цілісності України", – відзначили дипломати. Вони також наголосили, що вважають визнання російських найманців неприйнятним та відкидають його.

Напередодні МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам покинути східні регіони України. Це відбулося п після того, як Путін "легітимізував" бойовиків на Донбасі.

Зеленський поспілкується з Ердоганом

Після визнання Росією бойовиків на Донбасі Володимир Зеленський терміново звернувся до українців. Відповідне відео з'явилося близько 2:00. Глава держави засудив рішення Путіна. Водночас наголосив, що кордони нашої держави – надійно захищені. Через загрозливу ситуацію політик вже встиг поспілкуватися з низкою політичних лідерів. Він анонсував, що має намір зідзвонитися й з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.