Неприйнятно, – у Єврокомісії відреагували на скандал з підводними човнами

У Єврокомісії прокоментували скандальну угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Франція втратила контракт на поставку підводних човнів. В ЄС обурені.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що таке ставлення до Франції є "неприйнятним". В ЄС хотіли б дізнатись, чому все вийшло так.

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З однією з наших держав-членів обійшлися неприйнятним чином,

– сказала політикиня.