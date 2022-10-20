"Непрості рішення щодо Херсона": Яковина припустив, чи погодиться Суровікін на ядерну бомбу
Командувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін заявив про якісь "непрості рішення" щодо Херсона, які нібито можуть ухвалити у Росії. Жодної конкретики не було, однак мова може йти навіть про ядерну зброю.
Суровікін застосує ядерну зброю, якщо матиме наказ
Про це 24 каналу розказав журналіст Іван Яковина. На його думку, версія про відхід росіян з Херсона чи принаймні правого берега неоднозначна, навіть з урахуванням "евакуації", яку оголосили окупанти.
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Він зауважив, що оскільки зараз вивозять людей з тих населених пунктів, які прилягають до лінії фронту, здається логічним, що туди можуть спробувати вдарити ядерною бомбою.
Цього виключати не можна, знаючи репутацію і Путіна, і Шойгу, і самого Суровікіна, який, до речі, теж відрізняється досить садистською вдачею. Це недобра людина, він садист, фашист, як із кіно,
– наголосив Яковина.
Журналіст вважає, що від Суровікіна цілком можна очікувати застосування ядерної зброї. Якщо в нього буде такий наказ, він може піти на це без зайвих запитань, і не говоритиме: "Можливо, не треба, можливо, ядерна бомба – це вже занадто". Так міг би сказати якийсь інший генерал, але Суровікін, відомий як "М'ясник", не з таких людей.
Росіянам потрібен привід
Примітно, що командувач окупантів не тільки погрожував неоднозначними "непростими рішеннями", а й заявив, що ЗСУ нібито готують удари по дамбі Каховської ГЕС та навіть, як би іронічно це не звучало з уст росіянина, можуть застосувати заборонені методи ведення війни. Як показує практика, те, у чому росіяни звинувачують Україну, вони роблять самі.
Відтак, Яковина припускає, що росіяни можуть самі підірвати дамбу, і, приписуючи це Україні, зробити підрив приводом для застосування ядерної зброї.
"Тут справа яка – людей не шкода, техніки не шкода, їм потрібно показати якийсь результат. Наприклад, їм необхідний привід для використання ядерної зброї. Тобто, якась подія, після якої можна сказати: "Ну ось раз Україна зробила так, ми можемо застосувати ядерну бомбу", – пояснив він.
Журналіст додав, що Україна, звісно не може цього зробити, і не лише через те, до яких наслідків може привести такий удар, а й тому, що просто не має засобів для цього. Наприклад, за його словами, HIMARS цю дамбу довелося б довбати років 10.
Так от вони можуть спочатку підірвати цю дамбу, наприклад, і сказати: "Українці підірвали дамбу, тому ми маємо право застосувати ядерну зброю, бо українці пішли на негуманне щось там". Те, що це затопить лівий берег, а не правий, те, що там загинуть їхні власні солдати – начхати, це не має значення. Головне, щоб був привід для застосування ядерної зброї,
– припустив Яковина.
Повний стрім з Іваном Яковиною: дивіться відео
Що ще можуть означати "непрості рішення" Суровікіна
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що Суровікін говорив так, аби можна було лише здогадуватися, що саме він мав на увазі.
- За його словами, варіантів багато і вони абсолютно різні – і застосування зброї масового знищення, і відхід росіян з Херсона, і підготовка якогось іншого удару.
- Водночас російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що своєю заявою Суровікін анонсував великі наслідки бойових дій для правого берега Херсонщини, зокрема ледь не повне знищення населених пунктів і тамтешньої критичної інфраструктури, аби зробити життя там неможливим.