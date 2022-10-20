"Непрості рішення щодо Херсона": Яковина припустив, чи погодиться Суровікін на ядерну бомбу

Командувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін заявив про якісь "непрості рішення" щодо Херсона, які нібито можуть ухвалити у Росії. Жодної конкретики не було, однак мова може йти навіть про ядерну зброю.

Суровікін застосує ядерну зброю, якщо матиме наказ

Про це 24 каналу розказав журналіст Іван Яковина. На його думку, версія про відхід росіян з Херсона чи принаймні правого берега неоднозначна, навіть з урахуванням "евакуації", яку оголосили окупанти.

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Він зауважив, що оскільки зараз вивозять людей з тих населених пунктів, які прилягають до лінії фронту, здається логічним, що туди можуть спробувати вдарити ядерною бомбою.