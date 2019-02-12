Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко

Напередодні президентських виборів не вщухає ажіотаж навколо кандидатів на пост глави держави, який наразі займає Петро Порошенко. 24 канал продовжує досліджувати нерухомість топ-політиків, аби краще познайомити вас з життям високопосадовців. У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, чому будинок Президента України Петра Порошенка називають Білим домом.

Політична кар'єра Порошенка бере свій початок ще з 1990-х років, коли чинний гарант став членом партії СДПУ(о), яку очолив Віктор Медведчук.

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На початку 2000 Петро Олексійович створив власну фракцію "Солідарність", а згодом і партію з такою ж назвою. До слова, згодом вона увійшла у виборчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна", а сам Порошенко став керівником виборчого штабу.

Після того його політична кар'єра стрімко пішла вгору. Вже з 2005 року його призначили на посаду секретаря РНБО, пізніше Порошенко був головою Ради НБУ, а також обіймав посади міністра закордонних справ (з 2009 по 2010 роки) та міністра економічного розвитку і торгівлі України (2012 рік).



Петро Порошенко став наймолодшим президентом України

Після Революції Гідності та втечі Віктора Януковича в Росію в Україні було оголошено позачергові президентські вибори у травні 2014, на яких Порошенко переміг у першому турі, набравши більше половини голосів виборців.

Що відомо про нерухомість Петра Порошенка

Згідно з електронною декларацією президента за 2017 рік, він має у своїй власності три квартири та один будинок загальною площею 1331,70 метра квадратних. Всі вони розташовані у Київській області, у селі Козин. Крім того, Порошенко має шість земельних ділянок.

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Будинок Петра Олексійовича часто люблять порівнювати з офіційною резиденцією президента США – Білим домом. Це і не дивно, адже вони й справді дуже схожі. От тільки відомий будинок у Вашингтоні має площу 5100 метрів квадратних, що майже у чотири рази більше, ніж маєток Порошенка.



У Білому домі живе та працює чинний президент США лише на момент президентського строку



Будинок Петра Порошенка у Козині

Поруч з величезним двоповерховим маєтком розташований ще один будинок, але менший. Крім того, на території садиби є гостьовий котедж, баня, а також дві альтанки поруч з водою.

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Володіння Петра Порошенка з висоти пташиного польоту

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднили інформацію, що чинний гарант орендував ділянку над річкою площею 0,75 гектара на 50 років. Він огородив її спільним парканом зі своїм маєтком, відтак мешканці Козина не мають вільного доступу до річки з ділянки.



Порошенко орендував берег річки у Козині



​На території, якою володіє гарант, є навіть православна церква

Варто зазначити, що Петро Олексійович також є власником трьох квартир у Києві, площею 134,06 квадратних метрів, а також 82,15 та 68,20 квадратних метрів. А журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" ще у 2016 році показали фото розкішної вілли Порошенка в Іспанії. Офіційно іспанська нерухомість зареєстрована на компанію Feruvita SL.

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Як відбуватимуться вибори президента України?8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів у президенти. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



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